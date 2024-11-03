Группы российских БпЛА атаковали Украину

В субботу вечером, спустя всего 4 часа после отбоя угрозы вражеских ударных беспилотников, российские войска снова начали атаку против Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 17:51 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.

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В 18:04 угрозу применения ударных БпЛА объявили на Харьковщине.

По состоянию на 18:10 БпЛА зафиксированы восточнее Харькова, курс южный.

По состоянию на 18:42:

БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.

БпЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный.

БпЛА в районе Сум, курс юго-западный.

БпЛА на Харьковщине, курс южный.

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В 19:57 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Чернигова с восточного направления.

В 19:58 - о БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления. В столице объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 22:03:

БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину.

БпЛА в восточной части Черниговщины, курсом на запад.

БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.

БпЛА севернее Киева, курс западный.

БпЛА севернее Житомира, курс западный.

В 22:23 Воздушные силы предупредили о БпЛА через Киев в южном направлении.

По состоянию на 23:17:

БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.

БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.

БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в западной части Сумщины, курс западный.

БпЛА западнее Харькова, курс южный.

БпЛА южнее Сум, курс южный.

В 1:06 3 ноября Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов по Украине.

Дословно: "БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.

БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.

БпЛА в восточной части Киева, постоянно меняют курс.

БпЛА в южной части Киевщины, курс южный".

2:59: "БпЛА в южной части Черниговщины, курс юго-западный.

БпЛА в северной и центральной частях, курс западный/юго-западный.

БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину".

3:06: "БпЛА курсом на Киев с северо-восточного направления".

4:37: "Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА".

5:14: "БпЛА в южной и северной частях Николаевщины, курс северо-западный.

БпЛА южнее Киева, постоянно меняют курс.

БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.

БпЛА в восточной части Житомирщины, курс западный".

6:48: "БпЛА восточнее Сум, постоянно меняет курс.

БпЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс северо-западный.

БпЛА в северной части Полтавщины, курс южный.

БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс восточный".

Обновлено: Впоследствии, в 9:25 утра воскресенья, Воздушные силы сообщили о сбитии 66 вражеских дронов, 27 потерянных и одного - который полетел на Беларусь.

Что предшествовало: В прошлый раз россияне атаковали Украину ударными беспилотниками с вечера пятницы почти до 14 часов субботы.

Силами ПВО утром 2 ноября в результате ночной работы были сбиты 39 российских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.