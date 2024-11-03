Группы российских БпЛА атаковали Украину
В субботу вечером, спустя всего 4 часа после отбоя угрозы вражеских ударных беспилотников, российские войска снова начали атаку против Украины.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 17:51 Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА с Сумщины курсом на Полтавщину.
В 18:04 угрозу применения ударных БпЛА объявили на Харьковщине.
По состоянию на 18:10 БпЛА зафиксированы восточнее Харькова, курс южный.
По состоянию на 18:42:
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА в западной части Полтавщины, курс юго-западный.
БпЛА в районе Сум, курс юго-западный.
БпЛА на Харьковщине, курс южный.
В 19:57 Воздушные силы предупредили о БпЛА в направлении Чернигова с восточного направления.
В 19:58 - о БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления. В столице объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 22:03:
БпЛА с Сумщины курсом на Полтавщину и Черниговщину.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курсом на запад.
БпЛА в северной части Киевщины, курсом на запад.
БпЛА севернее Киева, курс западный.
БпЛА севернее Житомира, курс западный.
В 22:23 Воздушные силы предупредили о БпЛА через Киев в южном направлении.
По состоянию на 23:17:
БпЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
БпЛА в восточной части Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА в западной части Сумщины, курс западный.
БпЛА западнее Харькова, курс южный.
БпЛА южнее Сум, курс южный.
В 1:06 3 ноября Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов по Украине.
Дословно: "БпЛА в северной части Киевщины, курс западный.
БпЛА в северной части Хмельницкой области, курс западный.
БпЛА в восточной части Киева, постоянно меняют курс.
БпЛА в южной части Киевщины, курс южный".
2:59: "БпЛА в южной части Черниговщины, курс юго-западный.
БпЛА в северной и центральной частях, курс западный/юго-западный.
БпЛА с Сумщины, курсом на Черниговщину".
3:06: "БпЛА курсом на Киев с северо-восточного направления".
4:37: "Херсонская, Николаевская области - угроза ударных БпЛА".
5:14: "БпЛА в южной и северной частях Николаевщины, курс северо-западный.
БпЛА южнее Киева, постоянно меняют курс.
БпЛА на Сумщине, курс юго-западный.
БпЛА в восточной части Житомирщины, курс западный".
6:48: "БпЛА восточнее Сум, постоянно меняет курс.
БпЛА на границе Николаевщины и Кировоградщины, курс северо-западный.
БпЛА в северной части Полтавщины, курс южный.
БпЛА в северной части Днепропетровщины, курс восточный".
Обновлено: Впоследствии, в 9:25 утра воскресенья, Воздушные силы сообщили о сбитии 66 вражеских дронов, 27 потерянных и одного - который полетел на Беларусь.
Что предшествовало: В прошлый раз россияне атаковали Украину ударными беспилотниками с вечера пятницы почти до 14 часов субботы.
Силами ПВО утром 2 ноября в результате ночной работы были сбиты 39 российских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях.