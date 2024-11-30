В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, начались перебои со светом и интернетом – МВА

В ночь с 29 на 30 ноября в Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, после которых в нескольких районах города исчезла электроэнергия, а также возникли перебои с доступом к интернету.

Источник: Бердянская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва. Сразу после этого частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия. Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции".

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Детали: Кроме проблем со светом, жители Бердянска столкнулись с перебоями в работе интернета. "Оператор "Поинт" обнародовал информацию об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи", – добавили в МВА

Предыстория: