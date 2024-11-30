Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, начались перебои со светом и интернетом – МВА

Иван ДьяконовСуббота, 30 ноября 2024, 07:06
В оккупированном Бердянске прогремел взрыв, начались перебои со светом и интернетом – МВА
иллюстративное фото: Getty Images

В ночь с 29 на 30 ноября в Бердянске Запорожской области прогремел взрыв, после которых в нескольких районах города исчезла электроэнергия, а также возникли перебои с доступом к интернету.

Источник: Бердянская городская военная администрация в Telegram

Дословно: "Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва. Сразу после этого частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия. Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции".

Реклама:

Детали: Кроме проблем со светом, жители Бердянска столкнулись с перебоями в работе интернета. "Оператор "Поинт" обнародовал информацию об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи", – добавили в МВА

Предыстория:

Бердянсквзрывоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, там полсотни столкновений за сутки

Глава горсовета Эдинбурга ушел в отставку из-за якобы домогательств к беженкам из Украины

НАБУ и САП завершили расследование обогащения главы АМКУ на 70 миллионов

Зима пришла в Киев раньше нормы

Зеленский хочет обсудить с Байденом приглашение в НАТО, пока Трамп еще не в Белом доме

Трамп рассказал о разговоре с Зеленским и, что "формирует концепцию" для прекращения войны

Все новости...
Бердянск
В Бердянске в районе порта прогремел взрыв
В Бердянске прогремели взрывы: оккупанты заявляют об атаке дронов на порт
В оккупированном Бердянске взорвали железнодорожный мост
Последние новости
00:40
00:24
видеоВ Грузии митингующие сожгли символический гроб с изображением основателя "Грузинской мечты" – СМИ
23:47
Новости экономики 9 декабря: когда введут накопительные пенсии, рынки отреагировали на падение Асада
23:36
Министр финансов Германии заверил в поддержке Украины в 2025 году
23:32
Как прошла церемония награждения 37-й Премии Европейской киноакадемии: обзор
23:09
СМИ: В США задержали предполагаемого убийцу гендиректора компании медицинского страхования
23:02
Иностранные банки увеличили прибыль в России почти на треть в январе-сентябре - KSE Institute
22:44
Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, там полсотни столкновений за сутки
22:33
В Белом доме считают, что падение режима Асада в Сирии указывает на ослабление РФ и Ирана
22:29
Услуги для военнообязанных и военных: какие сервисы теперь доступны онлайн
Все новости...
Реклама:
Реклама: