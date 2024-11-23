В Бердянске в районе порта прогремел взрыв

В оккупированном Бердянске на Запорожье ночью на 23 ноября прогремел громкий взрыв, вероятно, есть попадание в районе порта.

Источник: Бердянская ГВА, "Бердянск сегодня"

Детали: Украинские власти сообщили о попадании по порту.

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Дословно МВА: "Громко в районе порта.

Примерно в 23:40 бердянцы услышали громкий взрыв.

Предварительно - есть попадание по порту".

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Детали: Местные СМИ пишут, что в то время оккупанты объявляли угрозу БПЛА. Также отмечается, что после взрыва в районе порта было видно зарево, а в прибрежных районах "чувствовался запах горелого".

Оккупанты никак не прокомментировали взрыв.

Напомним: В результате российского авиаудара по Запорожью и области погиб 55-летний мужчина, 11-летний мальчик получил ранения.