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Россияне ночью били по Никопольщине: убили мужчину

Иван ДьяконовСуббота, 30 ноября 2024, 07:56
Россияне ночью били по Никопольщине: убили мужчину
Фото: Днепропетровская ОВА

Российские захватчики ночью 30 ноября атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией - убили мужчину, повредили дома и линии электропередачи.

Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь: "Трагическая ночь для Никопольщины. Из-за вражеского обстрела районного центра у себя дома погиб 38-летний мужчина".

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Детали: Также оккупанты целились беспилотниками и артиллерией по Червоногригорьевской и Покровской громадах. 

В результате атак произошел пожар, повреждены 7 частных домов, 4 хозяйственные постройки, задело линии электропередачи и инфраструктуру.

Предыстория:

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  • Россияне 19 ноября обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, пострадала 46-летняя женщина.

Днепропетровская областьобстрелжертвы
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