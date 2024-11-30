Россияне ночью били по Никопольщине: убили мужчину
Суббота, 30 ноября 2024, 07:56
Российские захватчики ночью 30 ноября атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией - убили мужчину, повредили дома и линии электропередачи.
Источник: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram
Прямая речь: "Трагическая ночь для Никопольщины. Из-за вражеского обстрела районного центра у себя дома погиб 38-летний мужчина".
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Детали: Также оккупанты целились беспилотниками и артиллерией по Червоногригорьевской и Покровской громадах.
В результате атак произошел пожар, повреждены 7 частных домов, 4 хозяйственные постройки, задело линии электропередачи и инфраструктуру.
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