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Шольц раскритиковал идею ультиматума Путину по Taurus: Нельзя играть в "русскую рулетку"

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 16:18
Шольц раскритиковал идею ультиматума Путину по Taurus: Нельзя играть в русскую рулетку
Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал главу оппозиционного ХДС Фридриха Мерца быть осторожным в отношении заявлений о возможных поставках дальнобойных ракет Taurus Украине и не "играть в российскую рулетку" с безопасностью Германии.

Источник: Шольц на партийной конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Шольц заявил, что Мерц хочет поставить России, ядерной державе, ультиматум относительно возможных поставок Taurus.

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Прямая речь: "Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии".

Детали: По его словам, "когда речь идет о вопросах войны и мира, необходима холодная голова".

Сам Шольц добавил, что остается "твердым и уравновешенным", и граждане Германии могут на это рассчитывать.

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Что предшествовало: В октябре Мерц предложил канцлеру Олафу Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание с европейскими коллегами.

"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – говорил тогда Мерц.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.

ШольцTaurusПутин
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