Шольц раскритиковал идею ультиматума Путину по Taurus: Нельзя играть в "русскую рулетку"
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал главу оппозиционного ХДС Фридриха Мерца быть осторожным в отношении заявлений о возможных поставках дальнобойных ракет Taurus Украине и не "играть в российскую рулетку" с безопасностью Германии.
Источник: Шольц на партийной конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: Шольц заявил, что Мерц хочет поставить России, ядерной державе, ультиматум относительно возможных поставок Taurus.
Прямая речь: "Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в русскую рулетку с безопасностью Германии".
Детали: По его словам, "когда речь идет о вопросах войны и мира, необходима холодная голова".
Сам Шольц добавил, что остается "твердым и уравновешенным", и граждане Германии могут на это рассчитывать.
Что предшествовало: В октябре Мерц предложил канцлеру Олафу Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание с европейскими коллегами.
"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины", – говорил тогда Мерц.
Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.