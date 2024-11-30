Сирийские власти объявили о выводе войск из Алеппо после атаки повстанцев

Сирийские власти объявили в субботу о "временном выводе войск" из города Алеппо на северо-западе страны для подготовки контрнаступления против повстанцев.

Источник: Reuters

Детали: Военные заявили, что вывод войск является частью усилий по перегруппировке перед прибытием подкрепления для начала контрнаступления.

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Они также добавили, что десятки солдат были убиты или ранены в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе за последние несколько дней.

Что предшествовало: Ранее источники Reuters сообщали, что сирийская армия получила приказ о "безопасном выводе войск" из основных районов Алеппо, в которые вошли повстанцы.

Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город в субботу, поскольку повстанцы достигли города.

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По словам источников, Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, и новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов.