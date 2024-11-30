Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Сирийские власти объявили о выводе войск из Алеппо после атаки повстанцев

Катерина ТищенкоСуббота, 30 ноября 2024, 16:47
Сирийские власти объявили о выводе войск из Алеппо после атаки повстанцев
Сирия, фото Anadolu via Getty Images

Сирийские власти объявили в субботу о "временном выводе войск" из города Алеппо на северо-западе страны для подготовки контрнаступления против повстанцев.

Источник: Reuters

Детали: Военные заявили, что вывод войск является частью усилий по перегруппировке перед прибытием подкрепления для начала контрнаступления.

Реклама:

Они также добавили, что десятки солдат были убиты или ранены в ожесточенных боях с повстанцами в Алеппо и Идлибе за последние несколько дней.

Что предшествовало: Ранее источники Reuters сообщали, что сирийская армия получила приказ о "безопасном выводе войск" из основных районов Алеппо, в которые вошли повстанцы.

Сирийские власти закрыли аэропорт Алеппо, а также все дороги, ведущие в город в субботу, поскольку повстанцы достигли города.

РЕКЛАМА:

По словам источников, Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, и новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов.

Сирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ оккупированном Донецке позорвали начальника Еленовской колонии: он умер

Пентагон: Россия потратила более $200 млрд на войну с февраля 2022 года

Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения

Израильские войска впервые с 1973 года пересекли демилитаризованную зону с Сирией – NYT

обновляетсяВражеские ударные БпЛА добрались на запад Украины

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

Все новости...
Сирия
Путин пообещал Асаду военную помощь - СМИ
Турция нанесла авиаудары по целям в Ираке и Сирии
Израиль ударил по Дамаску в Сирии: три человека погибли, среди них известная телеведущая
Последние новости
10:05
видеоВ оккупированном Донецке позорвали начальника Еленовской колонии: он умер
09:55
Может ли взрыв звезды навредить Земле и несет ли такую угрозу Солнце: объяснение ученых
09:54
видеоСБУ: Морские дроны Sea Baby отработали по вертолетам и самолетам РФ в Керченской бухте
09:49
iPhone 17 Air стане найтоншим смартфоном Apple
09:46
В Румынии начинаются переговоры о новом правительстве, которое запустит новые выборы президента
09:44
Индустрия рекламы впервые превысит $1 триллион доходов в этом году
09:38
фото, видеоВ Тбилиси власти сорвали с "елки" фотографии людей, пострадавших во время митингов
09:26
У румына, оплатившего кампанию ультраправого кандидата в TikTok, конфисковали 7 млн долларов
09:19
Цены на нефть отреагировали на падение режима Асада в Сирии
08:53
Apple рассматривает возможность добавить 5G в Mac – Bloomberg
Все новости...
Реклама:
Реклама: