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Ермак: Украина не ведет переговоров с Россией. Договоренности возможны через отдельные соглашения

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 ноября 2024, 15:50
Ермак: Украина не ведет переговоров с Россией. Договоренности возможны через отдельные соглашения
Андрей Ермак. фото ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверяет, что Украина не ведет никаких переговоров с Российской Федерацией.

Источник: Ермак в интервью, продемонстрированном в эфире национального телемарафона 4 ноября

Прямая речь: "Эти переговоры о том, как об этом пишут (в частности издание The Financial Times со ссылкой на информированные источники, писало, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга -ред.), что это якобы переговоры Украина - Россия - это точно неправда. Что происходит: мы провели тематические конференции. Первая конференция была по энергетической безопасности, она была онлайн, соорганизатором был Катар. И когда эта конференция состоялась, мы зафиксировали принципы по этому пункту Формулы мира. Было очень большое количество стран с разных континентов ...

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Все эти тематические конференции они без России.

После этого мы зафиксировали принципы: если сегодня Катар, например, или другая страна, готова имплементировать эти договоренности через соглашения с Украиной отдельно, и, например, отдельно с Российской Федерацией, - пожалуйста. Такая же ситуация с продовольственной безопасностью. С Турцией уже был зерновой коридор, год существовал. Когда было два соглашения: одно - "Турция - Организация Объединенных Наций - Украина", второе - "Турция - ООН - Россия".

Если кто-то готов после этого, чувствует, что в этих рамках готов имплементировать достижения этой конференции, - пожалуйста. Что мне известно на сегодня: пока никаких договоренностей ни у кого нет. Если такие договоренности будут, Украина готова их рассмотреть, потому что это абсолютно соответствует тем принципам, которые заложены в Формуле мира Украины. Все эти разговоры, они происходят, мне кажется как, возможно, реакция после тех тематических конференций, но точно могу сказать Украина никаких переговоров с Россией не ведет".

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Детали: На уточняющий вопрос, требовали ли от Украины партнеры не бить по определенным объектам на территории России, Ермак ответил: "Давайте так скажем... Точно от нас никто не требовал ничего, но, безусловно, мы знаем, что страны поддержат... например, что касается энергетической безопасности, если бы два таких соглашения при посредничестве, например, Катара, или другой страны произошли".

Что предшествовало: Издание The Financial Times со ссылкой на информированные источники написало, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

В Кремле назвали информационным вбросом публикации о том, что Москва и Киев ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Андрей Ермакпереговорыэнергетикавойна
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