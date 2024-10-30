В Кремле отрицают переговоры с Украиной об отказе от атак по энергетике

В Кремле назвали информационным вбросом публикации о том, что Москва и Киев ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Источник: пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают".

Реклама:

Что предшествовало: Издание The Financial Times со ссылкой на информированные источники написало, что Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.