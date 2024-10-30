Украина и Россия ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре – FT

По данным издания FT, Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Источник: The Financial Times со ссылкой на информированные источники

Детали По словам источников FT, Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара.

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В публикации отмечается, что эти переговоры якобы были близки к соглашению в августе, но разорвались из-за операции Сил обороны в Курской области.

Прямая речь источника FT: "Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то.

Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам".

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Детали Издание отмечает, что соглашение ознаменовало бы наиболее значительную деэскалацию войны с тех пор, как правитель России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года.

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности России к более широким мирным переговорам.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, Москва и Киев уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренностей, достигнутых их разведывательными службами.

FT отмечает, что с приближением зимы Украина сталкивается с серьезными вызовами из-за масштабных российских ракетных ударов, которые уничтожили почти половину ее энергогенерирующих мощностей.

Дословно FT: "И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах.

Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории..."

Детали По словам высокопоставленного украинского чиновника, Украина, тем не менее, планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.

Четыре украинских чиновника рассказали FT, что осенью прошлого года Киев и Москва заключили "молчаливое соглашение" о том, что не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение воздушных атак России по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

Напомним:

Секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны России Сергей Шойгу в сентябре заявил, что до вторжения украинских сил в Курскую область правитель России Владимир Путин согласился на предложение Турции и отказаться от ударов по объектам энергетики, торговому и гражданскому флоту Украины.

После полномасштабного вторжения России Украина пыталась вести переговоры о мире. Президент Владимир Зеленский не раз призывал российского диктатора Владимира Путина обсудить все острые вопросы при личной встрече. Тот проигнорировал. В итоге Зеленский констатировал, что заявления Путина о стремлении к миру не искренние, и утвердил решение СНБО о невозможности вести с ним переговоры.

Через несколько недель после российского вторжения в Украину могло быть заключено мирное соглашение. Условия прекращения войны были прописаны в проекте договора на 17 страницах, который стороны согласовали 15 апреля 2022 года. Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничения количества военных, оружия, техники и авиации. Оккупированные территории должны были остаться за Россией.

В апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

В сентябре 2024 года правитель России Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, но на основе "документов" согласованных в Стамбуле в 2022 году.

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