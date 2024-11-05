Австралия подарит Украине 14 военных катеров

Австралия предоставит Украине 14 морских быстрых и высокоманевренных катеров для укрепления морской и береговой обороны.

Источник: Правительство Австралии

Дословно: "Австралия подарит Украине 14 катеров с жестким корпусом, что подчеркнет постоянную приверженность правительства поддержке Украины в ее защите от незаконного вторжения России".

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"Эти морские катера австралийских сил обороны обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины".

Детали: Как говорится в сообщении, что последний раунд военной поддержки, оцениваемый в 14 миллионов австралийских долларов, укрепит морскую и береговую оборону Украины, которая является важной оперативной сферой для Вооруженных сил Украины.

С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила более 1,3 миллиарда долларов военной поддержки и более 1,5 миллиарда долларов общей поддержки правительства Украины.

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Напомним: