Австралия подарит Украине 14 военных катеров
Австралия предоставит Украине 14 морских быстрых и высокоманевренных катеров для укрепления морской и береговой обороны.
Источник: Правительство Австралии
Дословно: "Австралия подарит Украине 14 катеров с жестким корпусом, что подчеркнет постоянную приверженность правительства поддержке Украины в ее защите от незаконного вторжения России".
"Эти морские катера австралийских сил обороны обеспечат быстрые и высокоманевренные морские возможности для Украины".
Детали: Как говорится в сообщении, что последний раунд военной поддержки, оцениваемый в 14 миллионов австралийских долларов, укрепит морскую и береговую оборону Украины, которая является важной оперативной сферой для Вооруженных сил Украины.
С начала полномасштабного вторжения России Австралия предоставила более 1,3 миллиарда долларов военной поддержки и более 1,5 миллиарда долларов общей поддержки правительства Украины.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что правительство Австралии вместе с администрацией президента США Джо Байдена работает над планом отправки в Украину танков Abrams M1A1 американского производства.
- В октябре стало известно, что Австралия отправит в Украину 49 танков Abrams, которые скоро будут списаны, в рамках пакета военной помощи стоимостью 245 миллионов долларов.