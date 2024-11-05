Из-за удара РФ по Запорожью погибли 6 человек, количество раненых возросло до 24

В результате ракетного удара российских войск по Запорожью 5 ноября погибли 6 человек, по обновленной информации количество раненых возросло до 24.

Источник: Федоров в Telegram, ОГП

Прямая речь: "Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар - такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье".

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Детали: По его словам, сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Обновлено. Позже Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 16 человек. "Всем оказывается медицинская помощь", - отметил он.

В Офисе генпрокурора сообщили, что количество раненых в Запорожье возросло до 20 человек, количество погибших не изменилось. Начато производство.

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По данным следствия, утром 5 ноября оккупанты совершили ракетный обстрел гражданской инфраструктуры Запорожья, из-за чего подвергся разрушениям один из объектов критической инфраструктуры.

Информация о пострадавших уточняется.

После 14.00 глава Запорожской ОВА сообщил, что количество раненых из-за удара россиян по Запорожью возросло до 23 человек. По его словам, сейчас пожар, возникший на месте попадания, ликвидирован.

Впоследствии Федоров добавил, что за медицинской помощью обратились 24 человека. Также захватчики повредили инфраструктурный объект.

Напомним: Перед этим Федоров сообщал, что утром 5 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры и ранив двух человек.