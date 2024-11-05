Россияне в Курской области учат солдат из КНДР на дроноводов – ЦПД
Вторник, 5 ноября 2024, 14:50
Российские военные учат северокорейских солдат, которых перебросили в Курскую область, применять боевые беспилотники различных типов.
Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко в Telegram
Прямая речь: "Россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны. Будут применять в бою. КНДРовцы в российской военной форме, в российских подразделениях на Курщине. Их учат применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов".
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Детали: По информации Коваленко, также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БпЛА в Пхеньян для тренировки военных.
Предыстория:
- Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
- Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
- По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.
- Источники в украинской разведке заявили Financial Times, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.