Россияне в Курской области учат солдат из КНДР на дроноводов – ЦПД

Российские военные учат северокорейских солдат, которых перебросили в Курскую область, применять боевые беспилотники различных типов.

Источник: руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко в Telegram

Прямая речь: "Россияне обучают военных и офицеров КНДР ведению современной войны. Будут применять в бою. КНДРовцы в российской военной форме, в российских подразделениях на Курщине. Их учат применять FPV и дроны разведки, а также принципы применения "Ланцетов".

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Детали: По информации Коваленко, также у россиян есть дальнейшие планы направления российских инструкторов БпЛА в Пхеньян для тренировки военных.

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