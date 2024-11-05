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Умеров подтвердил, что на Курщине произошло первое небольшое столкновение с войсками КНДР

Алена МазуренкоВторник, 5 ноября 2024, 16:54
Умеров подтвердил, что на Курщине произошло первое небольшое столкновение с войсками КНДР
Умеров, фото с Facebook-страницы министра

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на фронте на Курском направлении произошло первое небольшое столкновение с северокорейскими войсками.

Источник: Умеров в интервью телеканалу KBS

Детали: В частности, Умеров подтвердил, что украинские войска впервые вступили в бой с северокорейскими войсками, но сказал, что это было небольшое столкновение, и что войскам КНДР понадобится больше времени для полного развертывания на Курском направлении.

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Отвечая на вопрос о первом бое между украинскими и северокорейскими войсками, Умеров сказал, что произошла "небольшая перестрелка".

Он также подтвердил, что это было первое официальное столкновение с северокорейскими военными.

Украинский министр также сказал, что поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурятов и смешаны с российскими войсками.

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Точное количество жертв или пленных необходимо проверить, прежде чем можно будет сделать точное заявление.

Прямая речь Умерова: "Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что за несколько недель будет большее количество боевых столкновений, и мы будем их соответственно анализировать и пересматривать".

По оценкам министра, на северо-востоке, востоке и юго-востоке будет пять дивизий, каждая численностью около 3 000 военнослужащих, разбросанных на около 1500 километров фронта.

Ожидается, что северокорейские войска будут полностью развернуты на поле боя после учений, которые, по словам Умерова, начнутся в течение следующих 10-15 дней и завершатся в течение нескольких недель.

Предыстория:

  • Источники в украинской разведке заявили, что в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.
  • Ранее в Пентагоне подтвердили, что северокорейские военные, которые прибыли в Россию для подготовки, начали выдвигаться в сторону Курской области, причем часть из них уже там присутствует. По последней оценке США, Северная Корея отправила около 10 тысяч военных в Россию для учений и участия в боевых действиях против Украины.
  • Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может быть в Украине.
  • По данным украинской разведки, в последнюю неделю октября Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

КНДРКурская область войнаЮжная Корея
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