Умеров подтвердил, что на Курщине произошло первое небольшое столкновение с войсками КНДР

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на фронте на Курском направлении произошло первое небольшое столкновение с северокорейскими войсками.

Источник: Умеров в интервью телеканалу KBS

Детали: В частности, Умеров подтвердил, что украинские войска впервые вступили в бой с северокорейскими войсками, но сказал, что это было небольшое столкновение, и что войскам КНДР понадобится больше времени для полного развертывания на Курском направлении.

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Отвечая на вопрос о первом бое между украинскими и северокорейскими войсками, Умеров сказал, что произошла "небольшая перестрелка".

Он также подтвердил, что это было первое официальное столкновение с северокорейскими военными.

Украинский министр также сказал, что поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурятов и смешаны с российскими войсками.

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Точное количество жертв или пленных необходимо проверить, прежде чем можно будет сделать точное заявление.

Прямая речь Умерова: "Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что за несколько недель будет большее количество боевых столкновений, и мы будем их соответственно анализировать и пересматривать".

По оценкам министра, на северо-востоке, востоке и юго-востоке будет пять дивизий, каждая численностью около 3 000 военнослужащих, разбросанных на около 1500 километров фронта.

Ожидается, что северокорейские войска будут полностью развернуты на поле боя после учений, которые, по словам Умерова, начнутся в течение следующих 10-15 дней и завершатся в течение нескольких недель.

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