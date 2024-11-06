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Сырский подвел итоги операции на Курщине за три месяца

Станислав ПогориловСреда, 6 ноября 2024, 10:05
Сырский подвел итоги операции на Курщине за три месяца
Александр Сырский, фото: Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области, сообщил, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Прямая речь Сырского: "За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12220, плен - 717".

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Детали: По его словам, было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

Главнокомандующий отметил, что Россия сосредоточила на Курщине 45 тысяч военных, и пытается увеличить их количество. "Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи", - сказал Сырский.

Также он напомнил, что россияне хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории.

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"За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих", - подытожил Сырский.

Предыстория: Украинская операция в Курской области началась 6 августа. 10 августа, на пятый день наступления украинской армии вглубь России, президент Владимир Зеленский признал: Украина вытеснила войну на землю агрессора.

Курская область Сырскийвойна
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