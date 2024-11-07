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Бушевали пожары в 5 районах, 2 пострадавших – последствия дроновой атаки на Киев

Ирина БалачукЧетверг, 7 ноября 2024, 09:27
Бушевали пожары в 5 районах, 2 пострадавших – последствия дроновой атаки на Киев
Фото КГВА

Во время ночной атаки российских беспилотников в Киеве работала ПВО, Силы обороны уничтожили около 30 вражеских дронов, однако из-за падения обломков вспыхнули пожары и есть разрушения в шести районах столицы.

Источник: КГВА в Telegram

Детали: В Голосеевском районе есть повреждения квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.

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Последствия в Голосеевском районе
Фото КГВА
 
Последствия в Голосеевском районе
Фото КГВА

Также вспыхнул пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв. Повреждены 4 авто. Пострадавших нет. Огонь уже потушили. 

 
Последствия в Голосеевском районе
Фото КГВА
 
Последствия в Голосеевском районе
Фото КГВА

В Печерском районе горел ресторан на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв, произошло частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар потушили. Пострадавших нет.

В Соломенском районе горели склады на площади 600 м.кв на территории предприятия. Один человек пострадал. 

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Последствия ночной атаки в Соломенском районе столицы
фото КГВА

Также обломки упали на территории медицинского центра, в результате чего вспыхнул пожар на площади 20 м.кв. Огонь потушили. Информация о пострадавших уточняется. 

 
Последствия ночной атаки в Соломенском районе столицы
Фото КГВА

Кроме того, обломки упали на нежилое сооружение – пожар ликвидировали, пострадавших нет. 

 
Последствия ночной атаки в Соломенском районе столицы
Фото КГВА

В Подольском районе загорелся жилой дом. Детали уточняются. 

 
Фото КГВА

В Оболонском районе вспыхнул пожар на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно пострадавших нет. 

 
фото КГВА

В Дарницком районе обломки сбитых дронов упали на открытую местность и на жилой дом. В обоих случаях обошлось без пожара и пострадавших.

 
Фото ГСЧС

Обновлено: Позже в КГГА добавили, что пострадало коммунальное предприятие "Киевавтодор".

"В результате российской атаки на столицу повреждены здания и 7 единиц спецтехники КК "Киевавтодор", пострадавших нет", – сообщили в КГГА. 

Предыстория:

Киевбеспилотникипожар
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