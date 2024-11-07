Бушевали пожары в 5 районах, 2 пострадавших – последствия дроновой атаки на Киев
Во время ночной атаки российских беспилотников в Киеве работала ПВО, Силы обороны уничтожили около 30 вражеских дронов, однако из-за падения обломков вспыхнули пожары и есть разрушения в шести районах столицы.
Источник: КГВА в Telegram
Детали: В Голосеевском районе есть повреждения квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью.
Также вспыхнул пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв. Повреждены 4 авто. Пострадавших нет. Огонь уже потушили.
В Печерском районе горел ресторан на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв, произошло частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар потушили. Пострадавших нет.
В Соломенском районе горели склады на площади 600 м.кв на территории предприятия. Один человек пострадал.
Также обломки упали на территории медицинского центра, в результате чего вспыхнул пожар на площади 20 м.кв. Огонь потушили. Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, обломки упали на нежилое сооружение – пожар ликвидировали, пострадавших нет.
В Подольском районе загорелся жилой дом. Детали уточняются.
В Оболонском районе вспыхнул пожар на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно пострадавших нет.
В Дарницком районе обломки сбитых дронов упали на открытую местность и на жилой дом. В обоих случаях обошлось без пожара и пострадавших.
Обновлено: Позже в КГГА добавили, что пострадало коммунальное предприятие "Киевавтодор".
"В результате российской атаки на столицу повреждены здания и 7 единиц спецтехники КК "Киевавтодор", пострадавших нет", – сообщили в КГГА.
Предыстория:
- Ночью 7 ноября обломки сбитых российских беспилотников упали в пяти районах столицы, в результате чего горели склады, гаражи, СТО, ресторан и бизнес-центр.
- Сообщалось, что ПВО обезвредила более трех десятков российских БпЛА, которые летели на столицу.