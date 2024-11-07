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Удар россиян по Запорожью: 4 погибших, 18 раненых, под завалами еще ищут людей

Станислав ПогориловЧетверг, 7 ноября 2024, 17:38
Удар россиян по Запорожью: 4 погибших, 18 раненых, под завалами еще ищут людей
Фото: ГСЧС Запорожья

В результате российского массированного удара по Запорожью 7 ноября погибли 4 человека, же 18 человек получили ранения, под завалами могут быть еще люди.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров, МВД, президент Владимир Зеленский

Прямая речь главы МВД Игоря Клименко: "Количество погибших в результате ударов России по Запорожью возросло до 4. Ранены 18 человек. Спасатели достали из-под завалов двух раненых детей и пострадавшую женщину. Пострадавшая проживала на третьем этаже, после обрушения здания оказалась на втором".

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Деталі: За його словами, під завалами ще можуть бути люди. Поліція має інформацію про осіб, які не виходять на звʼязок.

 

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, зазначивши, що "кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль".

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Пряма мова Зеленського: "Там (у Кремлі) отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта – ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає".

 
 

Напомним: Днем глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о массированной атака по Запорожью, враг нанес 5 ударов.

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