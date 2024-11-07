Зеленский ответил на мирную идею Трампа: Быстрое окончание войны – это потери

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за 24 часа.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября

Прямая речь: "Я уверен, что быстрое окончание войны – это потери... если это просто быстро, то это потери для Украины. Я просто по-другому пока не понимаю, как это. Может, мы чего-то не знаем, не видим. Так бывает. Надо немного времени".

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Детали: Зеленский говорит, что еще не говорил об этом с Трампом, но выслушает соответствующие предложения нового президента США позже. "Одно понятно мне, что он действительно хочет окончания", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним: Трамп неоднократно заявлял, что если станет президентом США, то завершит войну в Украине всего за сутки.

А в Кремле это обещание назвали "некоторого рода преувеличением".