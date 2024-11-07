Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский ответил на мирную идею Трампа: Быстрое окончание войны – это потери

Евгений КизиловЧетверг, 7 ноября 2024, 20:44
Зеленский ответил на мирную идею Трампа: Быстрое окончание войны – это потери
Зеленский на саммите в Будапеште. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обещание избранного президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за 24 часа.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября

Прямая речь: "Я уверен, что быстрое окончание войны – это потери... если это просто быстро, то это потери для Украины. Я просто по-другому пока не понимаю, как это. Может, мы чего-то не знаем, не видим. Так бывает. Надо немного времени".

Реклама:

Детали: Зеленский говорит, что еще не говорил об этом с Трампом, но выслушает соответствующие предложения нового президента США позже. "Одно понятно мне, что он действительно хочет окончания", - подчеркнул украинский лидер.

Напомним: Трамп неоднократно заявлял, что если станет президентом США, то завершит войну в Украине всего за сутки.

А в Кремле это обещание назвали "некоторого рода преувеличением".

ЗеленскийТрампвойнамир
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Зеленский: Среди солдат КНДР есть первые потери
На войне в Украине погиб генерал РФ, который организовал пыточный лагерь – СМИ
Российские войска ударили по Николаевке в Донецкой области: два человека погибли, пятеро ранены
До 40 возросло количество раненых из-за массированной атаки РФ на Запорожье
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: