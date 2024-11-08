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Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 9, среди них – младенец

Ирина БалачукПятница, 8 ноября 2024, 09:21
Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 9, среди них – младенец
Фото ГСЧС

Количество погибших в результате российского удара по Запорожью 7 ноября возросло до 9, среди жертв окупантов 1-летний ребенок.

Источник: глава запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы области: "До 8 возросло количество погибших из-за атаки россиян на Запорожье, среди них и годовалый мальчик. 42 человека получили ранения".

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Обновлено: Позже Федоров сообщил, что количество жертв возросло до 9. 

8 ноября в Запорожье объявили День траура по погибшим.

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