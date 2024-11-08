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Волынскую область возглавит представитель СБУ

Валентина РоманенкоПятница, 8 ноября 2024, 16:25
Волынскую область возглавит представитель СБУ
Заседание правительства 8 ноября было выездным. фото - Урядовий портал

Кабинет министров на заседании 8 ноября согласовал увольнение главы Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко и назначение на эту должность Ивана Рудницкого.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "Согласовано увольнение Погуляйко Юрия Михайловича с должности председателя Волынской областной государственной администрации.

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Иван Рудницкий

Согласовано назначение: Рудницкого Ивана Львовича председателем Волынской областной государственной администрации".

Детали: Кроме того, сообщается, что согласована кандидатура Билецкого Мирослава Золтановича на должность председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Что предшествовало: Уроженец Луганщины Юрий Погуляйко возглавлял Волынскую ОГА с декабря 2019 года.

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46-летний уроженец Львовщины Иван Рудницкий с июля 2019 года работал в должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Позже, с июля 2022 года возглавлял управление СБУ в Полтавской области. В мае 2024 года его назначили руководителем СБУ Волыни.

Мирослав Билецкий был исполняющим обязанности главы Закарпатской ОГА с сентября 2024 года. С февраля 2021 года он занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОГА.

 
Мирослав Билецкий
Фото: carpathia.gov.ua

Волынская областьКабинет министров
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