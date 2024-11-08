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В ГУР сообщили, что нардеп Шевченко не является их сотрудником

Татьяна ОлейникПятница, 8 ноября 2024, 20:26
В ГУР сообщили, что нардеп Шевченко не является их сотрудником
Евгений Шевченко. фото president.gov.by

В Главном управлении разведки заявили, что народный избранник Евгений Шевченко не имеет никакого отношения к их структуре.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Суспільному"

Детали: Накануне Шевченко призвал президента Украины Владимира Зеленского пойти на диалог с Россией. Также заявил, что написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой посодействовать прекращению "скатывания Украины в диктатуру".

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В то же время в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признавался, что народный депутат Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.

Юсов указал, что "указанное лицо – не сотрудник ГУР МО".

Он отметил, что все граждане Украины, особенно, народные депутаты, должны ответственно относиться к интересам собственного государства и не выступать публично с заявлениями, которые могут вредить национальной безопасности.

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Прямая речь Юсова: "Любой шаг в сторону оправдания оккупанта, попытки перекладывания ответственности с агрессора на жертву является очевидным подогревом врагу. Такие действия должны получить адекватную оценку со стороны компетентных органов".

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