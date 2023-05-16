Буданов признался, что нардепа Шевченко задействовали для "коммуникации" с Лукашенко
Начальник Главного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признался, что народный депутат Евгений Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.
Источник: Кирилл Буданов в интервью для программы "Разные люди"
Детали: Буданов сказал, что то, что уже достаточно долго из Беларуси "ничего не летит", – это "результат комплексных действий" различных украинских сил.
По мнению руководителя ГУР, Путин уже потерял надежду втянуть Лукашенко в войну против Украины.
"Лукашенко – нравится он нам или нет, он не идиот. И повторения ситуации, которая произошла 24.02.2022, он сам – первый, кто хочет не допустить. На самом деле, и тогда его мнение не особо учитывалось, но он сделал выводы, как я вижу, как все мы видим", – сказал руководитель военной разведки Украины.
На вопрос, по каким каналам велась коммуникация с Лукашенко, Буданов ответил, что по разным.
Прямая речь: "Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации, все возможности, которые у нас были. Даже задействовали народного депутата одного – это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания Беларуси в эту войну. И когда произошло вытеснение и бегство российской армии – не допустить повторных попыток захода с территории Беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь".
Детали: На вопрос, корректно ли будет назвать фамилию нардепа, Буданов, задумавшись, назвал парламентария Евгения Шевченко.
Последнего 2 года назад исключили из фракции "Слуга народа" за проявления симпатии к Лукашенко.
Прямая речь Буданова: "Ну, все понимают, это господин Шевченко, Евгений. Мы используем возможность его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали.
Он является эффективным в этом процессе. Господин Шевченко довольно давно помогает нам, давайте так это назовем. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему".
Предыстория:
- Евгений Шевченко 20 апреля 2021 года самовольно летал в Минск "знакомиться" с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Он также заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
- 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.
- 24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.