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Буданов признался, что нардепа Шевченко задействовали для "коммуникации" с Лукашенко

Елена РощинаВторник, 16 мая 2023, 18:29
Буданов признался, что нардепа Шевченко задействовали для коммуникации с Лукашенко
Александр Лукашенко принял Евгения Шевченко в Минске в апреле 2021 года, фото "Белта"

Начальник Главного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признался, что народный депутат Евгений Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.

Источник: Кирилл Буданов в интервью для программы "Разные люди"

Детали: Буданов сказал, что то, что уже достаточно долго из Беларуси "ничего не летит", – это "результат комплексных действий" различных украинских сил.

По мнению руководителя ГУР, Путин уже потерял надежду втянуть Лукашенко в войну против Украины. 

"Лукашенко – нравится он нам или нет, он не идиот. И повторения ситуации, которая произошла 24.02.2022, он сам – первый, кто хочет не допустить. На самом деле, и тогда его мнение не особо учитывалось, но он сделал выводы, как я вижу, как все мы видим", – сказал руководитель военной разведки Украины.

На вопрос, по каким каналам велась коммуникация с Лукашенко, Буданов ответил, что по разным.

Прямая речь: "Мы задействовали все наши возможные пути коммуникации, все возможности, которые у нас были. Даже задействовали народного депутата одного – это тоже правда. Ради того, чтобы не допустить втягивания Беларуси в эту войну. И когда произошло вытеснение и бегство российской армии – не допустить повторных попыток захода с территории Беларуси в Украину или попыток нанесения ударов. Как показало время, по состоянию на сейчас этого удалось достичь". 

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Детали: На вопрос, корректно ли будет назвать фамилию нардепа, Буданов, задумавшись, назвал парламентария Евгения Шевченко. 

Последнего 2 года назад исключили из фракции "Слуга народа" за проявления симпатии к Лукашенко. 

Прямая речь Буданова: "Ну, все понимают, это господин Шевченко, Евгений. Мы используем возможность его коммуникации, его связями. В принципе, никогда это сильно не скрывали. 

Он является эффективным в этом процессе. Господин Шевченко довольно давно помогает нам, давайте так это назовем. И ни разу не отказывал, когда мы обращались с определенными просьбами к нему".

Предыстория: 

УП, исправлено
Темы: БудановразведкаЛукашенкоСлуга народа
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