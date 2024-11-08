Одиозный нардеп Шевченко написал письмо Трампу и призвал Зеленского к диалогу с РФ. В ОП отреагировали

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой посодействовать прекращению "скатывания Украины в диктатуру", а также призвал главу украинского государства Владимира Зеленского идти на диалог с государством-агрессором – Россией.

Источник: Шевченко в Telegram

Прямая речь Шевченко: "Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира".

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Детали: Еще в одном посте Шевченко анонсировал, что внесет в Верховную Раду какой-то законопроект, чтобы покончить с "политическими преследованиями народных депутатов Украины".

"Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, - все должны вернуться в зал парламента. Как и должны быть прекращены уголовные преследования в отношении общественных деятелей: Геннадия Балашова, Дениса Елисеевича, Руслана Коцабы и даже Алексея Арестовича, и других…

Все они, и многие другие, должны вернуться в Украину, имея возможность свободно и спокойно продолжать вести свою просветительскую работу", – заявил нардеп.

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"Написал письмо Дональду Трампу и Джей Де Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", – заявил Шевченко.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отреагрировал на такие высказывания нардепа постом в своем TG-аккаунте, отметив, что единственный путь к победе Украины в войне против агрессора лежит через План победы Украины и Формулу мира президента Зеленского.

Прямая речь Ермака: "Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны.

Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах РФ.

План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости".

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