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Одиозный нардеп Шевченко написал письмо Трампу и призвал Зеленского к диалогу с РФ. В ОП отреагировали

Валентина РоманенкоПятница, 8 ноября 2024, 13:56
Одиозный нардеп Шевченко написал письмо Трампу и призвал Зеленского к диалогу с РФ. В ОП отреагировали
Евгений Шевченко. фото president.gov.by

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что написал письмо новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой посодействовать прекращению "скатывания Украины в диктатуру", а также призвал главу украинского государства Владимира Зеленского идти на диалог с государством-агрессором – Россией.

Источник: Шевченко в Telegram

Прямая речь Шевченко: "Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира".

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Детали: Еще в одном посте Шевченко анонсировал, что внесет в Верховную Раду какой-то законопроект, чтобы покончить с "политическими преследованиями народных депутатов Украины".

"Александр Дубинский, Артем Дмитрук, Нестор Шуфрич, - все должны вернуться в зал парламента. Как и должны быть прекращены уголовные преследования в отношении общественных деятелей: Геннадия Балашова, Дениса Елисеевича, Руслана Коцабы и даже Алексея Арестовича, и других…

Все они,  и многие другие, должны вернуться в Украину, имея возможность  свободно и спокойно  продолжать вести свою просветительскую работу", – заявил нардеп.

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"Написал письмо Дональду Трампу и Джей Де Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", – заявил Шевченко.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак отреагрировал на такие высказывания нардепа постом в своем TG-аккаунте, отметив, что единственный путь к победе Украины в войне против агрессора лежит через План победы Украины и Формулу мира президента Зеленского.

Прямая речь Ермака: "Некоторые народные депутаты похоже запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны.

Если в их головах национальные интересы = поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах РФ.

План победы Украины, Формула мира - это путь к справедливости".

Предыстория:

  • Нардеп Шевченко не раз вызывал скандалы пророссийскими заявлениями и высказыванием симпатий к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
  • 20 апреля 2021 года нардеп самовольно летал в Минск "знакомиться" с Лукашенко. Он также заявил, что Лукашенко более трети украинцев хотели бы видеть своим президентом.
  • 23 мая, когда в Беларуси принудительно посадили самолет "Ryanair" и задержали оппозиционера, основателя NEXTA Романа Протасевича, Шевченко хвалил в соцсети Лукашенко.
  • 24 мая 2021 года фракция "Слуга народа" решила исключить народного депутата Евгения Шевченко из своего состава.
  • В то же время в мае 2023 года начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признавался, что народный депутат Шевченко вел тайные переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по просьбе украинских спецслужб.

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