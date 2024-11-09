В Генштабе отреагировали на обвинения Стерненко

Генеральный штаб отметил, что высоко ценит вклад волонтеров, в том числе и блогера Сергея Стерненко, в борьбу с российским агрессором, но напоминает, что защита Отечества является конституционной обязанностью граждан Украины, а также акцентирует, что решение о мобилизации конкретных граждан является прерогативой ТЦК и СП.

Источник: пресс-служба Генштаба ВСУ в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Вооруженные силы Украины высоко ценят вклад и помощь украинских волонтеров в борьбе против российских оккупантов. В условиях противостояния с врагом, который преобладает в живой силе и технике, такая помощь является жизненно необходимой, особенно в обеспечении боевых подразделений дронами различных модификаций. Это касается в том числе и эффективного сотрудничества с Силами обороны волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко.

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В то же время мобилизация конкретных граждан осуществляется по решению непосредственно территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации".

Детали: В Генеральном штабе напоминают, что согласно ст. 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан Украины.

Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом. Если военнообязанный гражданин имеет проблемы со здоровьем, то во время прохождения ВВК решается вопрос о его пригодности к военной службе, отмечает ведомство.

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При этом в Генштабе призывают также помнить, что большое количество общественных активистов и волонтеров примкнули к рядам Вооруженных сил и выполняют свой конституционный долг.

"Ведь только в консолидации и единстве - сила украинцев и залог победы над коварным, извечным российским врагом", - резюмирует пресс-служба ГШ.

Что предшествовало: Стерненко заявил, что его разыскивали из-за неявки в Приморский РТЦК и СП в Одесской области по повестке, и связал это со своей критикой армейской системы и призывами реформ для военных.

Одесский ТЦК и СП на это ответил, что действует "исключительно в рамках законодательства" и что Стерненко не сообщил о ряде важных деталей, в частности о том, что он уже якобы посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета, и о том, что был направлен на военно-врачебную комиссию.

Стерненко в свою очередь обвинил главкома ВСУ Александра Сырского в том, что тот лично устроил на него охоту ТЦК, поскольку хочет отомстить за критику системы управления войсками.