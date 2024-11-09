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"Из автомата в упор": СБУ и прокуроры расследуют новый расстрел россиянами украинского бойца

Валентина РоманенкоСуббота, 9 ноября 2024, 22:15
Из автомата в упор: СБУ и прокуроры расследуют новый расстрел россиянами украинского бойца
скриншот, распространенный прокуратурой

Правоохранители начали досудебное расследование по факту очередного военного преступления российских оккупантов.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: В ОГП уточнили, что 9 ноября 2024 года в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как представители ВС РФ захватили раненого украинского военнослужащего.

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Безоружного защитника, который лежал на земле, оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор.

Дословно: "Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия, а также времени и места преступления.

Убийство военнопленного является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как серьезное международное преступление. Расследование проводит СБУ в Донецкой и Луганской областях".

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Что предшествовало: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина. Омбудсмен направил письмо в МККК и ООН.

В Офисе генпрокурора отметили, что фиксируют стремительный рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен. Правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства 124 военнопленных на поле боя.

военные преступленияпленныеОфис генпрокурораРосcия
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