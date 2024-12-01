ISW: Кремль боится потерять контроль над Сирией на фоне активного продвижения войск повстанцев

Аналитики Института изучения войны в отчете за 30 ноября сообщили, что Россия активизировала дипломатические усилия для поддержки режима президента Сирии Башара Асада на фоне активного продвижения войск повстанцев.

Источник: ISW

Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступление сирийской оппозиции является "посягательством на суверенитет Сирии". По его словам, Россия выступает за восстановление сирийскими властями "конституционного порядка".

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30 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с представителями российского МИДа. Стороны выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Фидан обсудили необходимость координации совместных действий в рамках Сирийского мирного процесса, начатого Россией, Турцией и Ираном в декабре 2016 года.

"Этот процесс является альтернативой Женевскому процессу, возглавляемому ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", – отмечается в отчете ISW.

В тот же день Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Оба дипломата выразили "чрезвычайную обеспокоенность" опасной эскалацией в Сирии и договорились активизировать совместные усилия для стабилизации ситуации.

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ISW отмечает, что Россия сталкивалась с трудностями в обеспечении дополнительной поддержки режима президента Сирии Башара Асада из-за высокой интенсивности военных действий в Украине.

Дословно: "В 2022 году Россия вывела из Сирии системы С-300, вероятно, для использования в войне против Украины. В том же году появились неподтвержденные данные об отводе российских солдат и боевиков группы "Вагнер" из Сирии для поддержки боевых действий в Украине".

Ключевые выводы:

Кремль отреагировал на наступление сирийских оппозиционных сил на контролируемую сирийским правительством территорию 29 и 30 ноября и выразил заинтересованность в использовании "Сирийского мирного процесса" для реагирования на ситуацию.

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время своего необъявленного визита в Пхеньян 30 ноября.

Украинские войска восстановили утраченные позиции к северу от Харькова, а российские войска продвинулись вперед вблизи Покровска, Курахово и Угледара.

Российские "военкоры" продолжают критиковать плохие решения российского военного командования, а также слабую подготовку и дисциплину среди российского личного состава.

Предыстория: