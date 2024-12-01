ISW: Кремль боится потерять контроль над Сирией на фоне активного продвижения войск повстанцев
Аналитики Института изучения войны в отчете за 30 ноября сообщили, что Россия активизировала дипломатические усилия для поддержки режима президента Сирии Башара Асада на фоне активного продвижения войск повстанцев.
Источник: ISW
Детали: Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что наступление сирийской оппозиции является "посягательством на суверенитет Сирии". По его словам, Россия выступает за восстановление сирийскими властями "конституционного порядка".
30 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с представителями российского МИДа. Стороны выразили серьезную обеспокоенность эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Фидан обсудили необходимость координации совместных действий в рамках Сирийского мирного процесса, начатого Россией, Турцией и Ираном в декабре 2016 года.
"Этот процесс является альтернативой Женевскому процессу, возглавляемому ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254", – отмечается в отчете ISW.
В тот же день Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Оба дипломата выразили "чрезвычайную обеспокоенность" опасной эскалацией в Сирии и договорились активизировать совместные усилия для стабилизации ситуации.
ISW отмечает, что Россия сталкивалась с трудностями в обеспечении дополнительной поддержки режима президента Сирии Башара Асада из-за высокой интенсивности военных действий в Украине.
Дословно: "В 2022 году Россия вывела из Сирии системы С-300, вероятно, для использования в войне против Украины. В том же году появились неподтвержденные данные об отводе российских солдат и боевиков группы "Вагнер" из Сирии для поддержки боевых действий в Украине".
Ключевые выводы:
- Кремль отреагировал на наступление сирийских оппозиционных сил на контролируемую сирийским правительством территорию 29 и 30 ноября и выразил заинтересованность в использовании "Сирийского мирного процесса" для реагирования на ситуацию.
- Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во время своего необъявленного визита в Пхеньян 30 ноября.
- Украинские войска восстановили утраченные позиции к северу от Харькова, а российские войска продвинулись вперед вблизи Покровска, Курахово и Угледара.
- Российские "военкоры" продолжают критиковать плохие решения российского военного командования, а также слабую подготовку и дисциплину среди российского личного состава.
Предыстория:
- Сирийские власти объявили 30 ноября о "временном выводе войск" из города Алеппо на северо-западе страны для подготовки контрнаступления против повстанцев.
- Ранее источники Reuters сообщали, что сирийская армия получила приказ о "безопасном выводе войск" из основных районов Алеппо, в которые вошли повстанцы.
- По словам источников, Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, и новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов.