Заместитель председателя Совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая решила не идти со своей должности, заявив, что "раньше на такое вешали", а протестующим написал, что "такое заканчивается плохо".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "В Грузии попытка очередной "цветной ("роз", "оранжевой" и пр.) революции". Часть народа на улице орёт, крушит и поджигает всё вокруг. Другая часть безмолвствует. Просроченная "президентша" Грузии, прилежная французская ученица Збигнева Бжезинского безумная тётка Саломе провякала, что не освободит кресло, ибо не признаёт выборы. За такое раньше вешали на фонарных столбах. Ныне время гуманное. Пронесёт.

Реклама:

В общем, налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений ... Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в тёмную бездну. Обычно такое заканчивается очень плохо".

Напомним: Раньше Медведев заявлял, что если Дональд Трамп попытается остановить российскую агрессию, "может стать новым Джоном Кеннеди", 35 президентом США, которого убили в 1963 году.