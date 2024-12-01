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Российские и сирийские самолеты усилили бомбардировки в Сирии – Reuters

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 21:20
Российские и сирийские самолеты усилили бомбардировки в Сирии – Reuters
Российские самолеты ударили по университетской больнице в Алеппо 1 декабря, фото Anadolu via Getty Images

Российские и сирийские самолеты в воскресенье усилили бомбардировку удерживаемого повстанцами северо-запада Сирии.

Источник: британское агентство Reuters, российское пропагандистское агентство РИА Новости

Детали: Как пишет Reuters со ссылкой на военные источники, российские и сирийские самолеты нанесли удар по удерживаемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии в воскресенье.

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Жители сообщили, что один из ударов в воскресенье пришелся на многолюдный жилой район в центре Идлиба, крупнейшего города в повстанческом анклаве вблизи турецкой границы, где около четырех миллионов человек живут в импровизированных палатках и жилых домах.

По данным спасателей, по меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения. Сирийская армия и ее союзник Россия заявляют, что они нацелены на укрытия повстанческих групп и отрицают нападения на гражданское население.

В субботу российские и сирийские самолеты бомбили другие города в провинции Идлиб, которые полностью перешли под контроль повстанцев.

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В воскресенье сирийская армия заявила, что отвоевала несколько городов, которые были захвачены повстанцами в последние дни.

В то же время повстанцы заявили в воскресенье, что продвинулись дальше к югу от Алеппо и захватили город Хансир, пытаясь перерезать главный путь снабжения армии в Алеппо. Повстанческие источники сообщили, что они также захватили поместье шейха Наджара, одну из главных промышленных зон страны.

Вместе с тем, российское агентство РИА Новости со ссылкой на "Центр по примирению враждующих сторон в Сирии" сообщило, что армия Сирии при содействии ВКС России отражает так называемую "террористическую агрессию" в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, за минувшие сутки якобы уничтожено не менее 320 повстанцев и 63 единицы техники.

Отмечается, что были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления повстанцев и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления.

Предыстория: 

  • Сирийские власти объявили 30 ноября о "временном выводе войск" из города Алеппо на северо-западе страны для подготовки контрнаступления против повстанцев.
  • Ранее источники Reuters сообщали, что сирийская армия получила приказ о "безопасном выводе войск" из основных районов Алеппо, в которые вошли повстанцы.
  • По словам источников, Россия пообещала Дамаску дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам, и новая техника начнет прибывать в течение следующих 72 часов.

СирияРосcия
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