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Переговоры по войне в Украине могут начаться зимой – Туск

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВторник, 10 декабря 2024, 15:54
Переговоры по войне в Украине могут начаться зимой – Туск
Туск. Иллюстративное фото: Getty Images

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой, заявил во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск.

Источник: Туск во время заседания правительства, Reuters, "Европейская правда"

Детали: Туск отметил, что Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда с 1 января начнет ротационное председательство в Европейском Союзе.

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"Я проведу ряд переговоров, касающихся прежде всего ситуации за нашей восточной границей", – сказал он на заседании правительства.

"Как вы можете себе представить, наша делегация будет соответственной, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", – добавил он.

Туск подтвердил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Варшаву в четверг, чтобы подвести итоги переговоров с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которые состоялись в Париже в минувшие выходные.

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Премьер Польши отметил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками Варшавы, и что премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетит Варшаву в первые дни председательства Польши в Совете ЕС.

"Я очень хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и будет задавать тон в принятии решений, которые принесут нам безопасность и защитят польские интересы", – сказал Туск.

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны в Украине.

Президент Зеленский после разговора с Трампом и Макроном сказал, что настаивает на "действенных гарантиях" мира.

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