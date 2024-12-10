Зеленский в разговоре с генсеком НАТО заявил, что благодарен Трампу за его решительность

Президент Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудил недавние контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Он отметил решимость Дональда Трампа, назвав это важным сигналом для будущей поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсети Х (Twitter)

Детали: Зеленский подчеркнул генсеку НАТО, что "благодарен за решимость Президента Трампа, и это именно то, что может помочь".

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"Мы хотим сейчас предоставить как можно больше деталей нашим партнерам, чтобы обеспечить установление длительного и надежного мира путем принятия решений, которые будут работать в долгосрочной перспективе", – подчеркнул президент.

Он добавил, что ценит позицию президента Макрона, которая совпадает с позицией других европейских лидеров относительно общей цели – сделать Европу сильнее, подготовленной к самозащите и лучше оснащенной, способной гарантировать безопасность своих народов.

"Европе нужна четкая и единая позиция, которая будет выгодна всем", – заявил он.

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Зеленский сообщил о координации позиций в преддверии предстоящих встреч и переговоров в декабре этого года с общей целью – "сделать возможным реальное и справедливое прекращение российской агрессии уже в следующем году".

Накануне в ОП сообщали, что Украина сейчас формирует перечень международных партнеров, которые войдут в рабочую группу для усиления ее обороны и формирования общей позиции относительно дипломатического завершения войны.

Украина намерена в декабре провести встречу нескольких стран "для координации, выработки общей позиции" и обеспечения того, что Украина будет сильной "при любом развитии событий – как на переговорах, так и на поле боя".

Накануне во время визита в Киев лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц выдвинул предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши и Великобритании, чтобы они обменялись мнениями по завершению войны в Украине, и "таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение".