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Лидер оппозиции Беларуси рассказала, что пытается поддерживать связь с властями Украины

Сергей Сидоренко, Олег ПавлюкВторник, 10 декабря 2024, 22:30
Лидер оппозиции Беларуси рассказала, что пытается поддерживать связь с властями Украины
скриншот из интервью «европейской правды»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что пытается поддерживать отношения с украинскими властями, но не форсировать их.

Источник: интервью Тихановской редактору "Европейской правды" Сергею Сидоренко

Детали: Тихановская отметила, что оппозиции Беларуси удалось наладить хорошие отношения с украинским обществом и властью, в частности через парламентскую группу "За демократическую Беларусь".

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Она признала, что отношения с украинской властью не столь амбициозны, как хотелось бы.

"С начала войны у меня был такой принцип: во что бы то ни стало не навредить Украине. И если я понимаю, что есть какие-то препятствия для установления более официальных отношений между украинской властью и демократическими силами Беларуси – то так и надо. Не надо форсировать", – пояснила она.

Тихановская добавила, что представители демсил Беларуси встречаются с представителями МИД Украины и советниками президента Зеленского, и "этого достаточно".

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"Чего мы хотим – так это объяснить, что на Лукашенко нельзя положиться, что он всегда будет обманывать. И если люди думают, что, возможно, однажды Лукашенко перейдет на сторону Украины – то этого никогда не будет", – отметила политик.

Отметим, что в 2022 году сама Тихановская предлагала Украине установить официальные отношения, когда был образован формальный орган переходной власти – Объединенный переходный кабинет.

Предложение Тихановской имело поддержку части экспертного сообщества.

Смотрите полное интервью "ЕвроПравды" со Светланой Тихановской о войне, освобождении Беларуси, российской оппозиции и захвате Украины.

Беларусь
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