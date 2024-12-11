Британия успешно протестировала лазерное оружие: дрон сбит в воздухе

Британская армия успешно протестировала новое лазерное оружие, которое смогло уничтожить дрон в воздухе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства обороны страны

Детали: Как рассказало оборонное ведомство Британии, военные успешно провели испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.

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Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.

Лазер был установлен на бронетранспортере Wolfhound, на котором солдаты 16-го Королевского полка артиллерии смогли отследить и поразить дрон в воздухе. Испытания проходили на полигоне Реднор в центральном Уэльсе.

"Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться на переднем крае военных инноваций", – сказала министр оборонных закупок и промышленности депутат Мария Игл.

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По ее словам, успешное испытание этой системы является значительным шагом вперед в развитии оборонных возможностей страны. Также это демонстрирует преимущество британских инженеров, отметила она.

В Минобороны страны также отметили, что лазерное оружие практически не имеет ограничений по количеству боеприпасов и может стать экономически эффективной альтернативой некоторым видам оружия.

Лазер был разработан Департаментом оборонного оборудования и поддержки Минобороны США вместе с Лабораторией оборонной науки и технологий Hersa и промышленным консорциумом во главе с Raytheon UK.

Напомним: