Сибига назвал санкции, которые еще может ввести Запад, чтобы принудить Путина к переговорам
Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что более строгие санкции Запада против России могут подтолкнуть ее к переговорам о справедливом мире в Украине. В частности, речь идет о санкциях против "теневого флота" и металлургии.
Источник: Сибига в интервью LB.ua, сообщает "Европейская правда"
Детали: Также Сибига обратил внимание на банковский сектор РФ и приветствовал решение Соединенных Штатов санкционировать это направление.
"Мы очень внимательно следим за ростом товарооборота третьих стран, которые не применяли санкционные режимы против России, по наращиванию торговли продукцией двойного назначения", - добавил он.
Кроме того, по словам министра, дополнительным рычагом принуждения России к справедливому миру является использование замороженных активов, и Киев будет пытаться привлечь их для компенсации убытков и закупки оружия и восстановления.
Что предшествовало:
- Украинская сторона после избрания Дональда Трампа президентом США подчеркивала необходимость использования подхода "мир через силу" для принуждения России к завершению войны.
- Заявление Сибиги прозвучало накануне одобрения послами стран ЕС 15-го пакета санкций против России, где предусмотрены более строгие меры против "теневого флота".