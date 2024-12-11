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Сибига назвал санкции, которые еще может ввести Запад, чтобы принудить Путина к переговорам

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 11 декабря 2024, 18:54
Сибига назвал санкции, которые еще может ввести Запад, чтобы принудить Путина к переговорам
Андрей Сибига, фото Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что более строгие санкции Запада против России могут подтолкнуть ее к переговорам о справедливом мире в Украине. В частности, речь идет о санкциях против "теневого флота" и металлургии.

Источник: Сибига в интервью LB.ua, сообщает "Европейская правда"

Детали: Также Сибига обратил внимание на банковский сектор РФ и приветствовал решение Соединенных Штатов санкционировать это направление.

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"Мы очень внимательно следим за ростом товарооборота третьих стран, которые не применяли санкционные режимы против России, по наращиванию торговли продукцией двойного назначения", - добавил он.

Кроме того, по словам министра, дополнительным рычагом принуждения России к справедливому миру является использование замороженных активов, и Киев будет пытаться привлечь их для компенсации убытков и закупки оружия и восстановления.

Что предшествовало:

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  • Украинская сторона после избрания Дональда Трампа президентом США подчеркивала необходимость использования подхода "мир через силу" для принуждения России к завершению войны.
  • Заявление Сибиги прозвучало накануне одобрения послами стран ЕС 15-го пакета санкций против России, где предусмотрены более строгие меры против "теневого флота".

санкцииУкраинаРосcия
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