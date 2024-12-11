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Зеленский раскритиковал нерешительность Запада в отношении пророссийских властей Грузии

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 11 декабря 2024, 20:29
Зеленский раскритиковал нерешительность Запада в отношении пророссийских властей Грузии
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN, заявил, что Запад недостаточно решительно отреагировал на ситуацию в Грузии и усилия России по установлению контроля над этим государством.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBN

Детали: Глава государства подчеркнул, что проигрыш Украины приведет к "взрывам войны" в других уголках мира - как в Европе, так и за ее пределами, вспомнив в качестве примера ситуацию в Грузии.

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Прямая речь Зеленского: "Действия Америки на сегодня по ситуации в Грузии, я считаю, слабые. Все очень похоже. Была часть оккупирована (Россией - ред.) в Грузии. Ничего с ней не произошло, там просто мертвая часть в Грузии. Там ничего не имеет живого. Там нет той цивилизации и так далее".

Больше деталей: Зеленский добавил, что так Москва умышленно создала замороженный конфликт, чтобы не дать возможность Грузии развиваться и быть в Европейском Союзе и в НАТО.

"И сегодня в Грузии, которая вчера была свободной, демократической, сегодня она узурпирована олигархами. Вся власть принадлежит бизнесу, который связан напрямую с Москвой, с энергетикой и т.д.", – утверждает глава государства, добавив, что грузинская власть сегодня „полностью под политическим управлением Российской Федерации".

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"Какие сильные меры предприняли Соединенные Штаты Америки сейчас? Какие сильные меры предприняли европейские государства? Я не вижу, я вам говорю откровенно. В Молдове то же самое будет происходить дальше, есть высокие риски", – указал Зеленский.

Предыстория:

  • С 28 ноября в Грузии продолжаются массовые протесты из-за решения "Грузинской мечты" остановить движение в ЕС до 2029 года.
  • Во время протестов насилию со стороны силовиков и "титушек" подвергаются не только протестующие, но и журналисты, которые освещают противостояние в Тбилиси.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции"

ЗеленскийГрузияЗапад
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