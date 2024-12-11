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В Пентагоне подтвердили, что Россия в ближайшие дни может ударить "Орешником" по Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 11 декабря 2024, 22:22
В Пентагоне подтвердили, что Россия в ближайшие дни может ударить Орешником по Украине
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. Фото - Getty Images

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что существует возможность повторного удара Россией по Украине своей экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Сингх на брифинге в среду, 11 декабря

Детали: Представительница Минобороны США напомнила, что Владимир Путин ранее публично объявил о намерении осуществить еще один запуск "Орешника".

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"То, что Россия может запустить ее (ракету. – Ред.) в ближайшие дни, является возможным. Точной даты вам назвать не могу", – добавила она.

Сингх отметила, что в случае, если Россия решит запустить "Орешник", это "кардинально не изменит ситуацию на поле боя" и "станет просто очередной попыткой нанести вред и жертвы в Украине".

Она заверила, что США и союзники и дальше будут поддерживать Украину, в том числе и средствами противовоздушной обороны.

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Напомним, Россия ударила экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру во время массированного обстрела Украины 28 ноября. Роспропаганда назвала это ответом на разрешение Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ.

Пентагон заявил, что "Орешник" базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж".

В западных столицах считают, что Россия запустила "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу.

Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин "размахивает своим "Орешником", чтобы новоизбранному президенту США Дональду Трампу не удалось закончить российско-украинскую войну.

СШАРосcиявойна
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