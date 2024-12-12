Россияне превосходящими силами штурмуют позиции ВСУ: за сутки более 200 боевых столкновений

За прошедшие сутки на фронте произошло 203 боевых столкновения, россияне идут в наступление превосходящими силами, самая горячая ситуация наблюдается на Покровском и Кураховском направлении, где защитники отбили 89 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, продолжает атаки наших позиций. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу значительные потери".

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Детали: На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении захватчики 30 раз атаковали позиции украинских защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанки и в Серебрянском лесу.

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На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник проводил две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

Активно применяя управляемые авиабомбы на Торецком направлении за прошедшие сутки оккупанты пять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора. Враг активно применял авиацию. Штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 29 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении противник вчера наступательных действий не проводил.

За прошедшие сутки на Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Пять раз безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.