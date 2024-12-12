В Тбилиси откроют "елку" в день выборов президента, которые оппозиция назвала нелегитимными

Мэр Тбилиси и главный секретарь партии власти Грузии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что главная елка страны будет открыта 14 декабря – в день, когда должны состояться президентские выборы, которые оппозиция уже назвала нелегитимными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SOVA

Детали: Напомним, тбилисские власти решили установить новогоднюю елку возле парламента на проспекте Руставели, что с конца ноября является местом проведения протестов против отказа властей Грузии от курса сближения с ЕС.

Реклама:

Работникам сначала не удалось собрать "елку" до конца, поскольку возле нее собирались протестующие, которые впоследствии украсили конструкцию флагами Грузии, ЕС, Украины и США, а также – фотографиями сотрудников грузинских СМИ, пострадавших во время разгонов. Коммунальщики их впоследствии сняли, чтобы продолжить монтаж, а протестующие снова вернули обратно.

Теперь Каладзе анонсировал, что главная елка будет зажжена в субботу, 14 декабря. "Конечно, дети увидят настоящий праздник и весело проведут время, для этого будут созданы все условия", – заявил мэр города.

"К сожалению, как внутри страны, так и за ее пределами есть определенные силы, которые последние несколько дней пытаются внести в страну волнения. Однако я хотел бы обратиться к вам, гражданам нашей страны, и сказать, что обязательно будет мир, развитие и будут сделаны все шаги на пути евроинтеграции нашей страны. Итак, давайте вместе зажжем главную елку столицы и подумаем о победах нашей родины", – добавил Каладзе.

РЕКЛАМА:

Примечательно, что 14 декабря в парламенте состоятся непрямые выборы президента Грузии, о непризнании которых уже объявила оппозиция. Поэтому можно ожидать, что в этот выходной день возле парламента снова соберется массовая акция протеста.

Читайте также Editorial "Европейской правды" о том, почему Киев должен как можно быстрее изменить политику в отношении Грузии, и почему не должен признавать нового президента Грузии.