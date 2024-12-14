Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Су-30 сгорел на аэродроме в Краснодарском крае - разведка

Роман ПетренкоСуббота, 14 декабря 2024, 13:34
Су-30 сгорел на аэродроме в Краснодарском крае - разведка
скриншот

14 декабря в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

Источник: ГУР

Детали: Также 13 декабря пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Реклама:

Разведка не сообщает о причастности украинских войск к этим пожарам.

Дословно: "Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины".

разведкаавиаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ показали видео освобождения украинцев из плена

Трамп проиграл апелляцию по делу о домогательствах

Издевательства и вымогательство в 211 бригаде: суд арестовал комбрига с залогом в 12 млн

фотоЗеленский назначил военным омбудсменом Ольгу Решетилову

фото, видеоОбмен пленными с РФ: Украина вернула 189 своих граждан

США выплатили $3,4 млрд бюджетной помощи Украине

Все новости...
разведка
Разведка США не исключает, что РФ может запустить по Украине "Орешник" в ближайшие дни - СМИ
Россияне грузят технику в самолеты и бегут из Сирии – разведка
Зеленский утвердил эмблему и флаг Службы внешней разведки
Последние новости
21:24
Китай пытается получить передовые американские материалы для микросхем до Нового года
20:47
ЕБРР объявил закупку газовых электростанций для "Укрнафты" через тендеры
20:37
Глава МИД Эстонии: Угрозы Словакии прекратить поставки электричества Украине неприемлемы
20:35
Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА
20:23
Эликсир молодости или маркетинговый ход: что говорит наука о коллагеновых добавках
20:20
Roshen Порошенко остановил производство на фабрике в Венгрии – Forbes Украина
20:08
В СБУ показали видео освобождения украинцев из плена
20:03
Трамп проиграл апелляцию по делу о домогательствах
19:49
Истории звезд спортивной журналистики, уехавших из Украины из-за войны и построивших карьеру в Европе
19:33
Ремонт поврежденного в Балтике кабеля Estlink 2 обойдется в десятки миллионов евро
Все новости...
Реклама:
Реклама: