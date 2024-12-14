Су-30 сгорел на аэродроме в Краснодарском крае - разведка

14 декабря в городе Крымск Краснодарского края государства-агрессора прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

Источник: ГУР

Детали: Также 13 декабря пожар в Краснодаре вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Реклама:

Разведка не сообщает о причастности украинских войск к этим пожарам.

Дословно: "Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины".