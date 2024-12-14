Медведев помечтал о появлении "новых регионов в составе России"

Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев допустил "появление в составе России новых регионов".

Источник: Медведев на съезде партии, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Медведева: "Кстати, этот опыт (оккупации четырех украинских областей и Крыма – ред.) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы.

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Ведь это возможно".

Обновлено: Медведев также заявил, что следующий год вряд ли будет простым, но РФ рассчитывает на победу.

Напомним: В октябре 2022 года диктатор Владимир Путин подписал "законы о принятии" в РФ захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.