Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Медведев помечтал о появлении "новых регионов в составе России"

Роман ПетренкоСуббота, 14 декабря 2024, 15:56
Медведев помечтал о появлении новых регионов в составе России
фото: тасс

Зампред Совбеза РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев допустил "появление в составе России новых регионов".

Источник: Медведев на съезде партии, которого цитирует ТАСС

Прямая речь Медведева: "Кстати, этот опыт (оккупации четырех украинских областей и Крыма – ред.) может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны появятся новые, но очень близкие регионы.

Реклама:

Ведь это возможно".

Обновлено: Медведев также заявил, что следующий год вряд ли будет простым, но РФ рассчитывает на победу.

Напомним: В октябре 2022 года диктатор Владимир Путин подписал "законы о принятии" в РФ захваченных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

РЕКЛАМА:

МедведевоккупацияРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США предоставят Украине $15 миллиардов от российских замороженных активов

Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине в сфере безопасности

Акула в Египте напала на 2 туристов: погиб работник Еврокомиссии

В Словакии открещиваются от союза с Путиным и возмутились словами Зеленского об "энергетическом фронте"

Энергетики отказались от ограничений света населению 30 декабря

"Киевстар" и Starlink подписали соглашение об использовании спутниковой связи в Украине

Все новости...
Медведев
Си Цзиньпин указал Медведеву на необходимость "разрядки" в войне против Украины
"Раньше за такое вешали": Медведев угрожает президенту Грузии и митингующим
Медведев пророчит Трампу судьбу Кеннеди, если тот попробует остановить войну
Последние новости
13:54
шахматыНорвежец Карлсен сыграет на чемпионате мира по блицу
13:52
фотоПредатель, корректировавший удары РФ по Запорожью и шпионивший за ПВО, получил 15 лет тюрьмы
13:50
Вспомнить все. Как мы писали тексты об Укринформе и 211-й бригаде и что произошло после публикации
13:42
Зуд ладоней сигнализировал о редкой болезни: во Львове спасли девочку от агрессивной опухоли
13:28
США предоставят Украине $15 миллиардов от российских замороженных активов
13:26
В Сирию 31 декабря прибудут 500 тонн украинской муки в рамках гуманитарной программы - Сибига
13:21
Байден объявил о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине в сфере безопасности
13:15
В так называемом Приднестровье прекратили поставки газа нескольким госучреждениям
12:58
Синоптики рассказали, какой погоды ждать в новогоднюю ночь
12:52
Сибига: Готовы возобновить дипотношения с Сирией, которая будет уважать территориальную целостность Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: