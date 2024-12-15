Сумщина: в результате попадания БПЛА ранен человек

В Чупаховской общине на Сумщине в результате попадания БпЛА типа "Шахед" ранения получил гражданский человек.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Также известно, что поврежден частный жилой дом.

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Всего ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксировано 8 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Чупаховская и Середино-Будская громады.

В Середино-Будской громаде зафиксирована атака FPV-дроном, поврежден частный жилой дом.

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Напомним: Украинские защитники за ночь на 15 декабря сбили 56 из 108 вражеских БПЛА.