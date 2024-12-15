Руководитель ГП Минобороны "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что в Украине не было срывов с обеспечением армии в 2024 году.

Источник: Жумадилов в интервью "УП Неделя"

Детали: По его словам, ситуация с вещевым и пищевым обеспечением значительно улучшилась, сейчас уже стартовали закупки вещей для армии на летний сезон 2025-го.

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Чиновник пояснил, что скандалы вокруг некачественной продукции, например, тушенки и курятины, продемонстрировали уязвимые места в закупочной системе, что позволило откорректировать процессы.

Жумадилов также прокомментировал скандал вокруг обвинений Министерства обороны в коррупции. По его мнению, статья украинских эксперток в "Зеркале недели" "Министерство саботажа" открыла шлюзы для ксенофобских спекуляций против крымских татар.

"Я уважаю свободу слова и право на любые высказывания, но авторам следовало сосредоточиться на объективной критике проблем Минобороны", - заявил чиновник.

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Что предшествовало: На прошлой неделе статья "Министерство саботажа" Умерова" вызвала общественный резонанс. Ее основной идеей было показать несостоятельность к нормальной работе Минобороны, которым руководит группа партнеров по бизнесу Рустема Умерова. Это Ленур Мамбетов и Снавер Сейтхалилев, которые устроены на неответственные должности внештатных советников государственного секретаря МОУ на общественных началах. И также это замминистра Дмитрий Клименков, которому Умеров вверил самые большие в денежном измерении потоки МОУ.

Позже издание "Наші гроші" писало, что Министерством обороны Украины во главе с Рустемом Умеровым руководит группа людей, объединенных общим бизнесом.