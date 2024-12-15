Партия Шольца пропишет в предвыборной программе отказ от Taurus для Украины – СМИ

Социал-демократическая партия нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца намерена прописать в предвыборной программе отказ от предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Источник: проект программы СДПГ, с которой ознакомились агентство DPA и издание Berliner Morgenpost, пишет "Европейская правда"

Детали: В документе, который цитирует агентство, немецкие социал-демократы обещают "дипломатическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку украинцев в их борьбе против российской агрессии, нарушающей международное право, - так долго, как это будет необходимо".

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"Украина должна иметь возможность вести переговоры с Россией на равных условиях... Мы не примем продиктованный Россией мир за счет Украины", - отмечается в проекте программы партии.

СДПГ также поддерживает военную помощь Украине "с благоразумием и чувством меры", но так, чтобы Германия и НАТО не становились стороной в войне.

"Именно поэтому мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus со складов Бундесвера", - говорится в программе, которую цитируют СМИ.

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Кроме того, добавляет DPA, в предвыборной программе СДПГ ничего не сказано о нынешней дискуссии о вступлении Украины в НАТО, миротворческих сил в случае "прекращения огня" или других гарантий безопасности для Украины.

Среди прочего, партия Шольца поддерживает выделение не менее 2% ВВП на оборону и размещение американских ракет "Томагавк" в Германии, а также выступает за новую, но добровольную модель военной службы.

Предвыборная программа СДПГ должна быть утверждена на съезде партии 17 декабря.

Что предшествовало: Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц последовательно отказывает Украине в поставках дальнобойного вооружения.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.