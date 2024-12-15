Перевод через "Армия+" стал доступным для Нацгвардии – Зеленский
Для воинов Нацгвардии стал возможным перевод через государственное приложение "Армия+".
Источник: президент Владимир Зеленский в обращении
Прямая речь: "Сегодня – новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+": теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины. Сейчас – на первом этапе – для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии.
В ближайшее время в "Армию+" будут добавлены еще подразделения наших пограничников. На сегодня есть уже 3607 положительных решений по переводам для наших воинов Вооруженных Сил Украины.
Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших Нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию".
Предыстория:
- 6 ноября в Минобороны объявили, что вместе с Генштабом ВСУ разрабатывают цифровой сервис, который должен упростить перевод военнослужащих между воинскими частями.
- 12 ноября Зеленский сообщил, что Кабинет министров изменил механизм перевода между воинскими частями для военных, которые сами выразили такое желание - перевод станет возможным через приложение "Армия+"