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Перевод через "Армия+" стал доступным для Нацгвардии – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 декабря 2024, 20:05
Перевод через Армия+ стал доступным для Нацгвардии – Зеленский
иллюстративное фото со страницы Нацгвардии в Facebook

Для воинов Нацгвардии стал возможным перевод через государственное приложение "Армия+".

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "Сегодня – новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+": теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины. Сейчас – на первом этапе – для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии.

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В ближайшее время в "Армию+" будут добавлены еще подразделения наших пограничников. На сегодня есть уже 3607 положительных решений по переводам для наших воинов Вооруженных Сил Украины.

Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших Нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию".

Предыстория:

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  • 6 ноября в Минобороны объявили, что вместе с Генштабом ВСУ разрабатывают цифровой сервис, который должен упростить перевод военнослужащих между воинскими частями.
  • 12 ноября Зеленский сообщил, что Кабинет министров изменил механизм перевода между воинскими частями для военных, которые сами выразили такое желание - перевод станет возможным через приложение "Армия+"

Зеленскийармия
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