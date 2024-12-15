Перевод через "Армия+" стал доступным для Нацгвардии – Зеленский

Для воинов Нацгвардии стал возможным перевод через государственное приложение "Армия+".

Источник: президент Владимир Зеленский в обращении

Прямая речь: "Сегодня – новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+": теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины. Сейчас – на первом этапе – для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но есть задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии.

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В ближайшее время в "Армию+" будут добавлены еще подразделения наших пограничников. На сегодня есть уже 3607 положительных решений по переводам для наших воинов Вооруженных Сил Украины.

Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших Нацгвардейцев. Спасибо! Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию".

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