Зеленский: На Курщине нужна сила, чтобы достичь результатов в дипломатии

Президент Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию в Курахово Донецкой области как тяжелую, а также заявил о необходимости силы на Курском направлении, чтобы достичь "правильных результатов" в дипломатии.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Конечно, сегодня был доклад главкома Сырского. О ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.

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Тяжелая ситуация на Покровском направлении, и с Курахово. Я благодарен всем подразделениям, которые уничтожают там оккупанта.

Также отдельная благодарность нашим воинам на Курщине – там нужна сила, чтобы достичь правильных результатов для Украины, для украинцев – в дипломатии".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Украине нужен надежный и гарантированный мир.

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"Обязательно реализуем наши задачи", – добавил он.

Что предшествовало: 14 декабря Зеленский заявил о наличии данных о начале применения северокорейских войск в штурмах против украинских сил в Курской области.

По данным ГУР, Россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях на Курщине, в частности в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск, однако те открыли "дружественный огонь" и убили 8 "кадыровцев".

По данным СМИ, в странах НАТО считают, что Россия развернула 50 тысяч российских и северокорейских военных в попытке отвоевать Курскую область у Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе.