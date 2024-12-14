Россияне бросили в бой пехоту КНДР, те с перепугу перестреляли кадыровцев – ГУР

По данным ГУР, Россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях на Курщине, в частности в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск, однако те открыли "дружественный огонь" и убили 8 "кадыровцев".

Источник: Главное управление разведки МО Украины

Детали: Как отмечает ГУР, северокорейские войска понесли санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного Силами обороны Украины. В частности, на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами.

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Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря составляют около 200 военнослужащих.

Дословно: "В процессе применения войск КНДР на поле боя сложной преградой для управления и согласованности действий остается языковой барьер.

Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике так называемого батальона "Ахмат". Результат – восемь убитых "кадыровцев"".

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Детали: В ГУР напомнили, что на территории РФ находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР.

"В местах, где они размещены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим – для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяют ФСБ-шники, изымают телефоны и другие устройства", – отмечает разведка.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в субботу заявил о наличии данных о начале применения северокорейских войск в штурмах против украинских сил в Курской области.

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