Бойко начал "избирательную кампанию" с тезисами о "радикалах" и "запрете родного языка"

Председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в парламенте, созданной из бывших членов ОПЗЖ, бывший министр и вице-премьер при президентстве Виктора Януковича Юрий Бойко опубликовал заявление с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине.

Источник: Бойко в TikTok, "Детектор медиа", руководитель ОП Андрей Ермак, глава ЦПД Андрей Коваленко в Telegram

Детали: 14 декабря Бойко опубликовал видео в TikTok на фоне икон, где заявил о каких-то "радикалах", которые "начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям разговаривать на родном языке, запрещать ходить в ту церковь, в которую они хотят ходить".

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"Сегодня мы видим, что это движение продолжается, насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас – тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей", – заявил также бывший сопредседатель запрещенной ОПЗЖ.

При этом он не назвал никаких конкретных фактов, результатов опросов и даже не конкретизировал, кого имеет в виду под словом "нас".

После этого руководитель ОП Андрей Ермак написал в Telegram: "Некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией, а не распространение российских нарративов, является ключевой целью сейчас".

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В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем посте отметил, что "странно слышать от Юрия Бойко в 2024 году слова о "радикалах", каких-то "языковых запретах", тезисы о церкви, которые распространяют обычно россияне и о насилии над людьми, без упоминания России".

"Хочу напомнить Бойко, что единственные, кто совершает насилие над украинцами – это россияне... И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если конечно он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, мягко говоря, возмущает", – добавил Коваленко.

Как пишет "Детектор медиа", с октября этого года бывшие члены запрещенной ОПЗЖ начали ходить на новый канал пропагандистки Ланы Шевчук – бывшей ведущей запрещенного канала NewsOne, запрещенного "Нашего" и ютуб-канала, который тоже недавно заблокировали за российскую пропаганду.

С ноября видео Бойко, в частности отрывки интервью с Ланой Шевчук на классические электоральные темы, появляются в TikTok. Также Бойко продолжает вести пока не заблокированный ютуб-канал и телеграм-канал.

Четверо пророссийских политиков появились в девяти видео пропагандистки за два месяца. Они говорят на чувствительные, электорально выгодные темы: коррупцию во власти, бедность украинцев, принудительную мобилизацию, дерусификацию. За девять интервью ни один член ОПЗЖ не упомянул о вине персонально Владимира Путина или России как государства в развязанной против Украины войне, ограничивались "оккупантами", "воинственной политикой Кремля", "агрессией российской армии" или фразой "соседи зашли".

Справочно: ОПЗЖ (Оппозиционная платформа За жизнь) – запрещенная в Украине пророссийская политическая партия, действовавшая в 1999-2022 годах. Руководителями партии были Юрий Бойко, Вадим Рабинович, кум правителя РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и Сергей Левочкин, членом партии был также Нестор Шуфрич. В 2022 году деятельность ОПЗЖ была запрещена.

Подозреваемый в государственной измене Медведчук был задержан СБУ в 2022 году и впоследствии передан России в обмен на украинских защитников Мариуполя, в частности, бойцов "Азова".

Шуфричу в 2023 году вручили подозрение в государственной измене. Он находится под стражей.

Руководство партии "Слуга Народа" – Давид Арахамия и Елена Шуляк – не поддерживают лишение полномочий депутатов от ОПЗЖ. Они и еще почти 70 парламентариев отказались подписать обращение к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, в котором предлагалось вынести на голосование ряд соответствующих законопроектов. Противником этой инициативы также стала фракция "Батькивщина", практически в полном составе.

Представители партии "Слуга народа" и руководства Верховной Рады нередко заявляют, что нардепы от ОПЗЖ являются "полезными". Показательна также позиция председателя партии "Слуга народа" Шуляк, которая называет сотрудничество с бывшими нардепами ОПЗЖ "конструктивным". Этот "конструктив" заключается в том, что ситуацию спасает ОПЗЖ, когда за скандальные законопроекты свои же депутаты не дают голоса.

Что предшествовало: Как писала "Украинская правда", по замерам социологов, после трех лет полномасштабной войны новая условная "Партия регионов" до сих пор может развернуть деятельность на электоральном поле объемом в 20-30%.

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