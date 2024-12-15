Папа Римский назвал украинцев и россиян двоюродными братьями, которые должны найти общий язык

Папа Римский Франциск заявил, что украинцы и россияне – "двоюродные братья", которые должны найти общий язык.

Источник: Папа Римский в речи на французском острове Корсика в воскресенье, сообщает Vatican News

Прямая речь: "Они братья, двоюродные братья. Пусть они найдут общий язык! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!".

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Детали: Как отмечает издание, Папа сделал это заявление, вознося свои молитвы к Пресвятой Богородице за "долгожданный мир для украинского народа и русского народа".

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