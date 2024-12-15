Папа Римский назвал украинцев и россиян двоюродными братьями, которые должны найти общий язык
Воскресенье, 15 декабря 2024, 23:56
Папа Римский Франциск заявил, что украинцы и россияне – "двоюродные братья", которые должны найти общий язык.
Источник: Папа Римский в речи на французском острове Корсика в воскресенье, сообщает Vatican News
Прямая речь: "Они братья, двоюродные братья. Пусть они найдут общий язык! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!".
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Детали: Как отмечает издание, Папа сделал это заявление, вознося свои молитвы к Пресвятой Богородице за "долгожданный мир для украинского народа и русского народа".
Предыстория:
- В марте 2024 года Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины. Слова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.
- Впоследствии в Ватикане, комментируя слова Папы, признали, что первые шаги для переговоров о мире должен сделать Кремль.
- В апреле Папа Римский призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн в Украине и Газе, заявив, что "мир, достигнутый путем переговоров, лучше, чем бесконечная война".
- В августе Папа осудил решение Украины запретить деятельность в стране русской церкви.