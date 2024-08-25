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Папа Римский раскритиковал запрет российской церкви в Украине

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоВоскресенье, 25 августа 2024, 15:17
Папа Римский раскритиковал запрет российской церкви в Украине

Папа Римский Франциск в воскресенье осудил решение Украины запретить деятельность в стране российской церкви.

Источник: "Европейская правда", Франциск во время воскресной встречи с верующими, Vatican News

Детали: Папа Римский отметил, что и дальше с болью следит за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации.

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"И, размышляя над недавно принятым в Украине законом, чувствую опасения относительно свободы тех, кто молится, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех.

Никто не делает зла из-за того, что молится. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виноват в этом, но нельзя считать злом то, что он молился", – сказал Папа Римский.

Он добавил, что тем, "кто хочет молиться", надо позволить молиться в той церкви, которую они считают своей.

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"Пожалуйста, пусть ни одна христианская церковь не будет упразднена прямо или косвенно: церкви не следует трогать", – сказал Франциск.

Он призвал не переставить молиться за то, "чтобы прекратились войны".

Президент Владимир Зеленский подписал в субботу, в День Независимости Украины, закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

Целью закона является запрет деятельности в Украине русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней.

Зеленский встречался с Папой Римским в Италии в июне, накануне Саммита мира. Они говорили о роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины.

Папа РимскийУПЦ МПУкраина
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