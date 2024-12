Вице-премьер Канады Фриланд подала в отставку из-за конфликта с Трюдо

Вице-премьер Канады и министр финансов Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, неожиданно подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром Джастином Трюдо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBC

Детали: Днем 16 декабря Фриланд неожиданно заявила о своей отставке всего за несколько часов до того, как должна была выступать с заявлением о состоянии экономики по итогам осени.

Реклама:

Фриланд опубликовала письмо об отставке, адресованное Джастину Трюдо. В нем она заявила, что в прошлую пятницу Трюдо сообщил ей, что больше не хочет видеть ее на посту министра финансов и предложил другую должность.

"Поразмыслив, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия", – пишет Фриланд.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A