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Вице-премьер Канады Фриланд подала в отставку из-за конфликта с Трюдо

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 16 декабря 2024, 19:11
Вице-премьер Канады Фриланд подала в отставку из-за конфликта с Трюдо
фото: Getty Images

Вице-премьер Канады и министр финансов Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, неожиданно подала в отставку из-за разногласий с премьер-министром Джастином Трюдо.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBC

Детали: Днем 16 декабря Фриланд неожиданно заявила о своей отставке всего за несколько часов до того, как должна была выступать с заявлением о состоянии экономики по итогам осени.

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Фриланд опубликовала письмо об отставке, адресованное Джастину Трюдо. В нем она заявила, что в прошлую пятницу Трюдо сообщил ей, что больше не хочет видеть ее на посту министра финансов и предложил другую должность.

"Поразмыслив, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия", – пишет Фриланд.

Она пояснила, что последние несколько недель у них с Трюдо возникли разногласия относительно того, как Канаде сбалансировать свои расходы, чтобы подготовиться к ожидаемым шагам новой администрации Белого дома – поскольку Дональд Трамп угрожает Канаде высокими пошлинами.

Христя Фриланд добавила, что останется депутатом Либеральной партии и пойдет на следующие выборы в ее рядах.

Один из собеседников в правительстве сообщил журналистам, что такого объявления Фриланд в понедельник не ожидали.

Как отмечают, это грозит отодвижением экономической программы правительства на задний план и дополнительным вызовом для Либеральной партии, которая проседает в рейтингах.

На фоне "тарифных угроз" Трампа Джастин Трюдо начал переговоры с ним. Они обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-й штат США".

Канада
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