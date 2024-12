Віцепрем’єрка Канади Фріланд подала у відставку через конфлікт із Трюдо

Віцепрем’єрка Канади та міністерка фінансів Христя Фріланд, яка має українське коріння, несподівано подала у відставку через розбіжності з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBC

Деталі: Вдень 16 грудня Фріланд несподівано заявила про свою відставку всього за кілька годин до того, як мала виступати із заявою щодо стану економіки за підсумками осені.

Фріланд опублікувала листа про відставку, адресованого Джастіну Трюдо. У ньому вона заявила, що минулої п’ятниці Трюдо повідомив їй, що більше не хоче бачити її на посаді міністра фінансів та запропонував іншу посаду.

"Поміркувавши, я вирішила, що єдиним чесним і правильним кроком для мене буде піти з уряду. Щоб бути ефективним, міністр має говорити від імені прем’єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри", – пише Фріланд.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A