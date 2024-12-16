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Віцепрем’єрка Канади Фріланд подала у відставку через конфлікт із Трюдо

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 16 грудня 2024, 19:11
Віцепрем’єрка Канади Фріланд подала у відставку через конфлікт із Трюдо
фото: Getty Images

Віцепрем’єрка Канади та міністерка фінансів Христя Фріланд, яка має українське коріння, несподівано подала у відставку через розбіжності з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBC

Деталі: Вдень 16 грудня Фріланд несподівано заявила про свою відставку всього за кілька годин до того, як мала виступати із заявою щодо стану економіки за підсумками осені. 

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Фріланд опублікувала листа про відставку, адресованого Джастіну Трюдо. У ньому вона заявила, що минулої п’ятниці Трюдо повідомив їй, що більше не хоче бачити її на посаді міністра фінансів та запропонував іншу посаду. 

"Поміркувавши, я вирішила, що єдиним чесним і правильним кроком для мене буде піти з уряду. Щоб бути ефективним, міністр має говорити від імені прем’єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри", – пише Фріланд.

Вона пояснила, що останні кілька тижнів у них з Трюдо виникли розбіжності щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати, щоб підготуватись до очікуваних кроків нової адміністрації Білого дому – оскільки Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами

Христя Фріланд додала, що залишиться депутаткою Ліберальної партії і піде на наступні вибори у її лавах. 

Один зі співрозмовників в уряді повідомив журналістам, що такого оголошення Фріланд у понеділок не очікували. 

Як зазначають, це загрожує відсуванням економічної програми уряду на задній план та додатковим викликом для Ліберальної партії, яка просідає у рейтингах. 

На тлі "тарифних погроз" Трампа Джастін Трюдо почав переговори з ним. Вони позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".

Канада
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