Віцепрем’єрка Канади Фріланд подала у відставку через конфлікт із Трюдо

Віцепрем’єрка Канади та міністерка фінансів Христя Фріланд, яка має українське коріння, несподівано подала у відставку через розбіжності з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBC

Деталі: Вдень 16 грудня Фріланд несподівано заявила про свою відставку всього за кілька годин до того, як мала виступати із заявою щодо стану економіки за підсумками осені.

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Фріланд опублікувала листа про відставку, адресованого Джастіну Трюдо. У ньому вона заявила, що минулої п’ятниці Трюдо повідомив їй, що більше не хоче бачити її на посаді міністра фінансів та запропонував іншу посаду.

"Поміркувавши, я вирішила, що єдиним чесним і правильним кроком для мене буде піти з уряду. Щоб бути ефективним, міністр має говорити від імені прем’єра і з повною його довірою. Вашим рішенням ви дали зрозуміти, що я більше не маю такої довіри", – пише Фріланд.

See my letter to the Prime Minister below // Veuillez trouver ma lettre au Premier ministre ci-dessous pic.twitter.com/NMMMcXUh7A РЕКЛАМА: December 16, 2024

Вона пояснила, що останні кілька тижнів у них з Трюдо виникли розбіжності щодо того, як Канаді збалансувати свої витрати, щоб підготуватись до очікуваних кроків нової адміністрації Білого дому – оскільки Дональд Трамп погрожує Канаді високими митами.

Христя Фріланд додала, що залишиться депутаткою Ліберальної партії і піде на наступні вибори у її лавах.

Один зі співрозмовників в уряді повідомив журналістам, що такого оголошення Фріланд у понеділок не очікували.

Як зазначають, це загрожує відсуванням економічної програми уряду на задній план та додатковим викликом для Ліберальної партії, яка просідає у рейтингах.

На тлі "тарифних погроз" Трампа Джастін Трюдо почав переговори з ним. Вони позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".