Войска РФ осуществили почти 70 попыток прорвать оборону ВСУ на Курщине – Генштаб

За прошедшие сутки на всех участках фронта состоялось 245 боевых столкновений, активнее всего враг атаковал Покровское, Кураховское и Времовское направления. 68 раз войска захватчиков штурмовали Курский плацдарм, который удерживают Вооруженные силы.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении враг три раза проводил наступательные действия в районах Глубокого и Казачьей Лопани.

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Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло четырех. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Загрызово, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Копанки, Вишневое, Новоегоровка, Терны, Григорьевка, Новоплатоновка, Новосергиевка, Макеевка, Терны в Серебрянском лесу, и в направлении Чернещины.

На Северском направлении за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьиного, Спирного и Северска. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

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Восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг 12 раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка и Щербиновки.

Пятьдесят две атаки за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленевка, Песчаное и Украинка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Янтарное оккупанты 30 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Двадцать две атаки противника остановили наши защитники в направлении Константинопольского, Раздольного, Нового Комара, Нескучного, Успеновки, Сухих Ялов, Благодатного, Макаровки и Новодаровки на Времовском направлении.

На Ореховском направлении противник пять раз атаковал в районе Новоандреевки.

Четыре безрезультатных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 68 штурмов позиций украинских подразделений, нанес шесть авиаударов, сбросив 12 КАБ, совершил 341 обстрел по позициям украинских подразделений и населенных пунктах.